Jogador inglês é regularizado, mas só pode estrear pela Série B

O nome do jogador inglês Rayn Williams foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), nesta sexta-feira. O atleta, porém, poderá atuar somente pelo Campeonato Brasileiro Série B, pois o Paysandu postou fora do prazo determinado.

O meio-campista teve problemas para conseguir os documentos internacionais, por isso a demora para regularizar o atleta.Rayn Williams, de 26 anos, está no Paysandu desde o início de fevereiro.

O contrato inicial seria de três meses. A Série B, única competição que o meia pode atuar nesta temporada pelo Lobo Alviceleste, inicia no dia 14 de abril. Os bicolores enfrentam, na primeira rodada, a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, interior de São Paulo.

