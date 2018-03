Ingressos para a final da Taça Rio têm o mesmo valor para três setores

Com mando do Fluminense, a final da Taça Rio entre Tricolor e Botafogo estão com ingressos a R$ 50 (inteira) nos três setores disponíveis. A partida será realizada às 16h (de Brasília), no Maracanã, que volta a receber uma decisão após três meses do caneco da Copa Sul-Americana levantado.

Enquanto o Setor Sul (Rua Professor Euríco Rabelo) será ocupado pela torcida do Flu, o Norte, localizado na Avenina Radial Oeste, é destinado aos botafoguenses. O Leste inferior, por sua vez, é misto.

Em relação a benefícios para sócios-torcedores, o Fluminense informa que os membros do Programa do Sócio Futebol e Sócio do Clube que possuem Pacote Futebol e Pacote Jogos, independente da categoria, terão 50% em todos setores dedicado à torcida do Tricolor. Já o Bota salienta: "Como o mando não é do Botafogo, sócios alvinegros não terão benefícios nesta partida".

Setores e preços:

- Setor Sul (torcida do Fluminense): R$50,00 (R$25,00 meia);

- Setor Norte (torcida do Botafogo): R$ 50,00 (R$ 25,00 meia);

- Leste inferior: R$ 50,00 (R$ 25,00 meia).

Pontos de Vendas:

- Estádio das Laranjeiras: Sede Fluminense - Rua Álvaro Chaves, nº4;

- General Severiano (Botafogo) - Rua Venceslau Brás, nº 72, Botafogo;

- Estádio Nilton Santos - Bilheteria Norte (Botafogo) - Rua das Oficinas, S/N, Engenho de Dentro;

- Maracanã: Bilheteria 1 (Fluminense);

- Maracanã: Bilheteria 2 (Botafogo);

- Shopping Nova Iguaçu: Loja Oficial do Fluminense - Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1400, Bairro Luz;

- Clube Canto do Rio: Visconde do Rio Branco, nº 701, Centro, Niterói-RJ;

- Rio Shopping: Loja Torcedor Carioca - Estrada do Gabinal, nº 313.

Gratuidade e meia-entrada:

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 65) e Portadores de Necessidades Especiais apenas nos setores Norte e Sul.

De acordo com a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, e Lei nº 3364, de 07 de janeiro de 2000, e com limite de 40% da carga de ingressos, a meia-entrada é direito de estudantes, jovens de 12 a 21 anos, adultos de 60 a 64 anos, jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, professores da rede pública municipal de ensino e acompanhantes de PNE.

Serão exigidos documentos na compra do ingresso e na entrada ao estádio. O nome será cadastrado no sistema e impresso no bilhete para evitar venda em duplicidade. Quem adquirir meia-entrada terá que comprovar o direito antes de chegar à catraca. Não compre de cambistas.