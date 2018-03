Imprensa francesa aponta Allegri como favorito para assumir PSG

Os dias de Unai Emery no comando do PSG parecem estar mesmo contados. E segundo a imprensa francesa, Massimiliano Allegri é o homem cotado para assumir seu lugar já no próximo verão.

A informação é do jornal Le Parisien, que especula que o atual técnico da Juventus herdará o posto após se credenciar com boas temporadas a frente da Velha Senhora. Segundo o jornal, Allegri seria 'humano e psicólogo', características procuradas pelo presidente Nasser Al Khelaïfi para liderar uma equipe conturbada.

O PSG também monitora dois outros treinadores, porém com menos chances de contratação: Antonio Comte, do Chelsea, e Luis Enrique, ex-técnico do Barcelona.

Apesar da indecisão quanto ao comando do time, a única coisa que parece certa é esmo a saída de Unai Emery. Em coletiva realizada nesta sexta-feira, o lateral-direito Meunier deu a entender que decidirá seu futuro no PSG de acordo com as mudanças da equipe, incluindo o treinador...

- Estou esperando porque muitas coisas, como o treinador, vão mudar. Eu devo ter mais oportunidades e terei que usar isso. Vejo o futuro sem pressão, acho que amadureci no meu jogo, mas também mentalmente desde que cheguei ao PSG.

E MAIS: