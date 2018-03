Gum fala sobre relação com Abel e diz: 'É um cara que me ajudou muito'

A relação entre Gum e Abel Braga já vem de longos anos e os dois estabeleceram muita confiança, principalmente na atual temporada. Após a vitória contra o Flamengo na última quinta-feira, ambos relembraram seus encontros durante a carreira e trocaram elogios. O zagueiro foi dispensado do Internacional pelo treinador em 2006 e os dois voltaram a trabalhar juntos em 2011 já no Flu.- Eu era muito jovem, tive a oportunidade de ir para o Internacional. Cheguei em um clube que tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Foi uma experiência muito boa profissionalmente. Participei do grupo que foi campeão do mundo. Acabou meu empréstimo e não tive continuidade. Na Ponte, um diretor ligou ao Abel para saber se poderia me contratar. E ele deu a aprovação. É um cara que me ajudou muito - relembrou Gum.Gum iniciou a carreira no Marília, em 2004. Ele foi emprestado para o Internacional em 2006, mas acabou dispensado em 2007. No ano seguinte, acabou se transferindo para a Ponte Preta e em 2009 foi vendido ao Fluminense. Ele foi essencial na arrancada que livrou o time do rebaixamento e viveu ótimos anos depois disso. No entanto, caiu de rendimento em 2017 e passou a ser muito contestado.- Nos reencontramos em 2011, já com mais bagagem. O Abel chegou e fez um trabalho muito bom. Em 2012 fomos campeões do Carioca e do Brasileiro. É um cara que tem participação muito grande na minha formação. Foi muito importante a experiência no Inter, cheguei com mais bagagem nos outros clubes. Cheguei no Flu em 2009 naquela panela de pressão, mas joguei e ajudei a equipe naquele ano. A relação com o Abel e a comissão dele é algo de muitos anos que tenho com carinho - concluiu.