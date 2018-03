Gabriel volta ao Corinthians, e Clayson segue como dúvida

O volante Gabriel voltará a ser titular do Corinthians no clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Morumbi. O jogador perdeu a vaga para Ralf no jogo diante do Bragantino, na última quinta-feira, porque o técnico Fábio Carille estava preocupado com a bola aérea adversária.

Para o Majestoso, porém, o treinador não vê o rival tão forte pelo alto. Assim, Gabriel retomará a posição de titular, provavelmente na vaga de Ralf.

Se por um lado Carille já confirmou a volta de Gabriel, por outro ainda tem uma dúvida: Clayson, que segue em tratamento de pancada sofrida na coxa direita no último domingo. Caso o atacante não tenha condições, é provável que Emerson Sheik ou Pedrinho seja o substituto.

Com isso, o Corinthians deve ir a campo com: Cássio, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson (Emerson Sheik); Júnior Dutra.

Carille não esboçou a equipe para o clássico. No treino da manhã deste sábado, os titulares diante do Bragantino novamente ficaram apenas na parte interna do CT Joaquim Grava. Os reservas trabalharam no campo.

O Corinthians não poderá contar com Fagner (Seleção Brasileira), Balbuena e Romero (seleção paraguaia), além de Renê Júnior e Jadson, lesionados.

