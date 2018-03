Flamengo encaminha renovação com a Caixa; valores são mantidos iguais

Flamengo e Caixa acertaram a renovação do contrato de patrocínio por mais uma temporada. O banco estatal seguirá sendo o principal patrocinador na camisa do Rubro-Negro, em uma parceria que vem desde 2013. Os valores se mantiveram o mesmo dos anos anteriores: R$ 25 milhões por um ano de contrato. A novidade fica por conta das bonificações: em caso de título na atual temporada, os bônus pagos pela patrocinadora serão maiores.

Com o acordo encaminhado, agora o Conselho Deliberativo do Flamengo irá votar na próxima terça-feira pela aprovação da renovação da parceria com a Caixa. O clube vinha estampando a marca da estatal no uniforme de jogo na atual temporada, mesmo sem ter firmado o acordo anteriormente.

No valor acordado em 2017, as bonificações pelas conquistas eram as seguintes: R$ 500 mil pela Copa do Brasil, R$ 1 milhão pelo Campeonato Brasileiro, R$ 1,5 milhão na Libertadores e R$ 2 milhões pelo Mundial. Com a atual renovação, o valor que o Flamengo tem a receber - se a temporada terminar com todos os títulos - poderia chegar na casa dos R$ 30 milhões.

