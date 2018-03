Ex-Atlético-MG, zagueiro Edcarlos está próximo de acertar com o Goiás

O zagueiro Edcarlos está próximo de fechar com o Goiás para temporada. O jogador já se sagrou campeão mundial pelo São Paulo, também tem passagem por Atlético-MG e Fluminense, e seu último clube foi o Olimpia, do Paraguai. Segundo diretor do Verdão, ao Jornal Popular de Goiás, o atleta está bem encaminhado.

Edcarlos reforçaria o sistema defensivo, que ao longo do Campeonato Goiano perdeu Fábio Sanches, que rompeu o ligamento do joelho. Ele passou por cirurgia e só deve voltar em 2019, assim como os volantes Elyeser e Rezende.

O auge da carreira de Edcarlos foi vestindo a camisa do São Paulo. Pelo Tricolor, o zagueiro foi campeão da Libertadores, em 2005, do Mundial de Clubes no mesmo ano e bi do Campeonato Brasileiro, entre 2006 e 2007.

