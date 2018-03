Del Potro confessa estar esgotado após vitória na estreia em Miami

Após a difícil vitória em três sets o holandês Robin Haase, 44º, na estreia do Masters 1000 de Miami, na Flórida, Juan Martin del Potro, sexto do ranking, admitiu estar esgotado fisicamente e levando vitórias por conta da confiança. Delpo vem de títulos no ATP 500 de Acapulco, no México, e no Masters 1000 de Indian Wells, nos EUA, este último derrubando série de 17 vitórias de Roger Federer. O argentino já soma 12 triunfos seguidos após marcar 6/4 5/7 6/2 sobre Haase.“Meu corpo começou a sentir muito apertado de todas as formas, as dores começam a pedir a fatura. Esta noite comecei a me sentir que não estava 100%. Mas de todos os modos gosto de jogar este torneio. Para mim é muito importante seguir ganhando", disse o tenista que se for às finais pode inclusive virar top 3. "Estou cansado, me custa, são muitos jogos, desafios intensos desde Acapulco. Algumas dores não são graves e sim da competição. A verdade é que estou esgotado, chegar onde eu chegar aqui estará bem pra mim. Sei como estou de físico e que devo me cuidar, vai me fazer render mais e estar com ranking melhor".Seu próximo jogo é outro grande desafio, o japonês Kei Nishikori, ex-top 5 e atual 33º: "Poderá ser um jogo muito difícil para mim. Ele tem um backhand de duas mãos muito bom e está jogando bem. Se estiver 100%, sem dor, é muito perigoso e se estiver em um bom dia pode vencer todo mundo.Devo jogar melhor que fiz esta noite", apontou Delpo que lidera por 5 a 2 os encontros.