Com Mineirão lotado, Cruzeiro recebe Tupi no segundo jogo da semi

A casa vai lotar! Já foram confirmados 47 mil torcedores na partida entre Cruzeiro e Tupi, válido pela semifinal do Campeonato Mineiro, neste domingo, às 11h, no Mineirão. A primeira partida acabou com a vitória Celeste por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para ir à final, já o Galo Carijó terá que buscar a vitória a todo custo.

Caso consiga superar 50 mil torcedores, o Celeste atinge a marca de 200 mil torcedores que foram ao Mineirão em todos os jogos da temporada até aqui.

O técnico Mano Menezes está em dúvida em muitas posições da equipe titular. O zagueiro Léo está de volta, mas Dedé vem fazendo boas partidas e chegaria a quinta seguida. No meio a indecisão é entre Lucas e Bruno Silva, mas a tendência é o primeiro já que está mais entrosado com Henrique. Por fim, no ataque, mais uma dúvida: Fred ou Raniel, o experiente está retornando de lesão na panturrilha direita, enquanto o garoto faz boas atuações.

No último treino de Mano Menezes, as atividades foram fechadas à imprensa. Os jogadores fizeram trabalho em campo.

No lado do Tupi, o técnico Ricardo Leão faz mistério na escalação. O comandante do Galo Carijó conta com o retorno do atacante Vitinho, que pode entrar no lugar de Patrick. Segundo o treinador, a sorte terá que está ao lado do time alvinegro.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO:

CRUZEIRO: Rafael; Lucas Romero, Dedé (Leo), Murilo e Egídio; Henrique e Lucas Silva (Bruno Silva); Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Raniel (Fred). Técnico: Mano Menezes.

TUPI: Vilar; Rodrigo Dias, Sidimar, Wellington e Patrick Brey; Leo Costa, Leo Salino, João Vitor e Vitinho (Patrick); Renato Kayser e Reis. Técnico: Ricardo Leão.