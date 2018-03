Campeã Olímpica elimina Wozniacki: 'Me senti como no Rio de Janeiro'

Campeã dos Jogos Olímpicos Rio-2016, a portorriquenha Monica Puig perdeu os sete primeiros games, mas virou e eliminou a número dois do mundo e atual vice-campeã, a dinamarquesa Caroline Wozniacki na madrugada deste sábado no WTA Premiere de Miami, na Flórida.Puig marcou 0/6 6/4 6/4 em 1h54min em jogo que terminou às 0h37 locais, 1h37 de Brasília. Foi o quinto jogo entre as duas, quarto que foi ao terceiro set e segunda vitória da latinoamericana que encara a grega Maria Sakkari na terceira rodada do evento que distribui US$ 8,6 milhões."Honestamente me senti como no Rio de Janeiro de novo. Vivi por tanto tempo em Miami, mas meu coração é de Porto Rico e apreciei o suporte. Esperava por esse momento depois de tanto tempo", disse a jogadora que comentou como virou um jogo após perder o set inicial com un pneu: "Só tentei ficar positiva, não acho que fiz muita coisa errada, uma bola ou outra que errava por pouco a linha. Ela é uma grande competidora e tinha que ficar no jogo e lutando. Me achei na partida".