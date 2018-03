Após confusão com arbitragem, clássico entre Coelho e Galo esquenta

Depois de erros sucessivos da arbitragem e protesto por parte da equipe Alviverde, o clássico entre América-MG e Atlético-MG esquentou ainda mais. O Coelho convocou a torcida para o Independência, no domingo, às 16h, em partida válida pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Na primeira partida, o Atlético-MG levou a melhor sobre o América-MG e venceu por 1 a 0. O Galo tem a vantagem do empate, por sua vez, o Coelho tem de buscar a vitória para chegar à decisão do Campeonato Mineiro.

O técnico Thiago Larghi deve repetir a equipe titular pelo terceiro jogo consecutivo. O comandante está buscando o maior entrosamento do time para se sair melhor nas competições futuras.

Antes da concentração, o comandante do Galo fez treino técnico e tático com a equipe para reforçar o esquema utilizado.

O técnico Enderson Moreira também deve utilizar a mesma estratégia para enfrentar o Galo. O comandante colocará o mesmo diante do primeiro jogo da semifinal e também não vem com novidades, mas continua com perdas: os goleiros João Ricardo, com uma lesão grau dois no reto femoral direito, e Fernando Leal, com uma fratura na costela direita, seguem no departamento médico alviverde.

No último treino realizado na manhã deste sábado, o treinador fez um descontraído rachão somente, sem atividade tática.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO:

ATLÉTICO-MG: Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Erik; Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

AMÉRICA-MG: Jory; Norberto, Messias, Rafael Lima e Giovanni; Zé Ricardo e David; Aylon, Serginho e Luan; Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira