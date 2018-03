América-MG faz protesto contra arbitragem e Federação Mineira

Após duas partidas com erros de arbitragem, o América-MG se manifestou nas redes sociais, neste sábado, contra os árbitros da Federação Mineira. Além disso, o clube convocou a torcida para lotar o estádio Independência, neste domingo, às 16h, contra o Galo.

A rede social do clube mineiro convocou a torcida de maneira peculiar, com o nome #tambémvamoscom12. No entanto, a mensagem tem provocação e protesto em relação a arbitragem nos dois últimos jogos contra o Atlético-MG. Diante disso, o presidente do América-MG, Salum explicou a situação.

- É uma placa de protesto, porque queremos equilibrar o jogo e jogamos 11 contra 12. Estamos sob protesto. Não podemos fazer mais do que estamos fazendo. Queremos que o nosso torcedor seja o nosso 12º jogador. Eles (Atlético-MG) tomaram a nossa vantagem no apito, anularam dois gols, sendo um absurdo, fora arbitragem desigual. Todo jogo é a mesma coisa. Pega a quantidade de erro a favor (do Atlético-MG)... - disse Salum, presidente do América-MG ao "Globo Esporte"

Nesta sexta-feira, o quadro de arbitragem foi alterado pela Comissão de Arbitragem. Os árbitros de Santa Catarina apitarão o confronto entre os clubes pela semifinal do Campeonato Mineiro.

O primeiro confronto acabou com a vitória do Galo por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para chegar à semifinal do Estadual. O que resta ao Coelho é vencer a partida.

