Grêmio encerra novela e confirma a contratação do atacante André, do Sport

O Grêmio oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante André, que estava no Sport, e encerrou uma novela que se arrastou desde o início do ano. O jogador realizou exames médicos e assinou contrato com duração até dezembro de 2021.

A apresentação do mais novo reforço será na segunda-feira. André chega ao Grêmio após ter feito uma boa temporada de 2017 pelo time pernambucano, quando terminou como vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 16 gols.

Mas desde que o clube gaúcho demonstrou interesse em sua contratação, o jogador praticamente deixou de atuar no Sport. A última vez que entrou em campo foi em 3 de fevereiro pelo Campeonato Pernambucano.

No total, ele disputou apenas três partidas pelo Sport neste ano Durante esse período, em fevereiro, ele ficou uns dias sem aparecer para treinar e só retornou após ter sido formalmente notificado pelo Sport.

Desde então, passou a treinar em separado à espera da definição de sua saída. André tem 27 anos e também já atuou pelo Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco no futebol brasileiro. Na Europa, teve passagem discreta pelo Dínamo de Kiev, Bordeaux e Sporting.

Fonte: Estadão Conteúdo