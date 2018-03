Djokovic: 'Jogar bem está impossível no momento'

Após ser derrotado na estreia do Masters 1000 de Miami pelo francês benoit Paire, o sérvio Novak Djokovic, analisou sua participação nos dois primeiros Masters 1000 do ano e revelou não estar bem fisicamente e á procura de soluções.Djokovic explicou o planejamento de disputar os torneios da gira norte-americana um mês após operar o cotovelo direito: "Quis vir para Indian Wells e Miami porque quis ver se poderia jogar um jogo. Amo jogar em quadra rápida. Gostaria de ter alguns torneios antes da temporada de saibro começar. Obviamente não estava preparado para isso", resumiu.‏"Sinto que comecei o jogo bem, nos primeiro seis games, então eu perdi o gás. Ele estava sacando bem. Não pude quebrá-lo. Ele apenas estava indo e batendo bons golpes toda hora. Tudo aconteceu rápido", analisou sua derrota.O sérvio seguiu: "Estou tentando, mas não tem funcionado. É isso. Claro que não me sinto bem de jogar assim. É claro, quero estar apto a jogar e a jogar bem. Mas é impossível nesse momento"."Eu não sei o que esperar. Não estou esperando nada. Obviamente, tenho desafiado a mim mesmo com desafios em meu jogo e saúde. Tenho tentado descobrir coisas e ver o que acontece", desabafou.‏Nole pontuou que acreditava que poderia ter bons resultados nos torneios: "Eu não iria para quadra se não acreditasse que posso vencer um jogo de tênis. Não estaria lá se não estivesse tentando. Existem muitas pessoas me apoiando. Infelizmente, não estou naquele nível que eles gostariam de ver. Mas é assim que é. A vida continua", finalizou.