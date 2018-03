Brasil vence sem sustos, França tropeça em amistosos pré-Copa

O Brasil venceu sem sustos, já a França tropeçou. A preparação para a Copa da Rússia começou nesta sexta-feira e a seleção mostrou força, vencendo por 3 a 0 a Rússia em Moscou, enquanto os franceses foram derrotados de virada pela Colômbia em Paris.

A Argentina, a Inglaterra e Portugal, todos vitoriosos, também apresentaram bom futebol. Já Espanha e Alemanha se neutralizaram (1-1) em jogo de alto nível em Düsseldorf.

- Brasil mostra força -

Deu a lógica. O Brasil dominou e venceu a Rússia por 3 a 0 no estádio Loujniki de Moscou, que será o palco da final da Copa do Mundo no dia 15 de julho.

Mesmo sem Neymar, a seleção mostrou sua força no segundo tempo, anotando três gols em 13 minutos com Miranda, Philippe Coutinho e Paulinho e somando a primeira vitória em 2018, um 8º jogo seguido sem derrota.

Mas, para saber mais sobre como a seleção de Tite irá reagir sem Neymar, será preciso esperar até a próxima terça-feira, quando enfrentará em Berlim a Alemanha, atual campeã do mundo. Será também o primeiro reencontro entre brasileiros e alemães desde o fatídico 7 a 1...

- Altos e baixos para a França -

Uma derrota e uma dor de cabeça para o técnico: a França de Didier Deschamps alternou bons e maus momentos contra a Colômbia, sendo finalmente derrotada por 3 a 2, após abrir 2 a 0 de vantagem.

Apresentando um bom futebol na primeira meia-hora de jogo e balançando as redes com Olivier Giroud e Thomas Lemar, a França foi pouco a pouco deixando a Colômbia gostar do jogo e empatar a partida com Luis Muriel e Radamel Falcao. Juan Quintero, a cinco minutos do fim do jogo, deu a vitória aos cafeteros, em cobrança de pênalti.

A França volta a campo para apagar este tropeço na próxima terça-feira contra a Rússia em São Petersburgo.

- Alemanha e Espanha em alto nível -

Não houve vencedor no duelo entre a Alemanha e a Espanha (1-1), no duelo de maior destaque desta sexta-feira. Cada seleção dominou um tempo da partida: a Roja criou as melhores oportunidades na primeira etapa e chegou a abrir o placar com Rodrigo, mas Thomas Muller empatou para a Alemanha.

Um empate que acabou sendo promissor para as duas seleções e quase histórico para o técnico da Alemanha, Joachim Löw, que chegou à 22ª partida seguida sem derrota, se aproximando a um jogo do recorde de Jupp Derwall (1978-1980).

- Portugal, Inglaterra e Argentina crescem -

Ninguém para o melhor do mundo. Cristiano Ronaldo, em grande fase no Real Madrid, marcou dois gols nos acréscimos do jogo para derrotar de virada o Egito de Mohamed Salah, que havia aberto o placar em Zurique. CR7 chegou ao 6º gol nos últimos cinco jogos pela seleção e, com ele, Portugal não perde há 8 jogos.

A Inglaterra estragou a estreia de Ronald Koeman como técnico da Holanda, vencendo por 1 a 0 graças ao gol de Jesse Lingard, em Amsterdã. Esta foi a primeira vitória dos ingleses contra a Holanda desde 1996.

A rodada de amistosos também foi boa para a Argentina, que derrotou a Itália por 2 a 0 em Manchester. E olha que o dia não começou promissor para os argentinos, que viram Lionel Messi ser cortado do jogo devido a um incômodo na coxa. Sem o craque do Barcelona, Ever Banega e Manuel Lanzini anotaram os gols.