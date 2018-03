Tite explica mudanças na escalação do Brasil para jogo contra a Rússia

Na véspera do amistoso contra a Rússia, em Moscou, o técnico da Seleção Brasileira, Tite falou em entrevista coletiva. Técnico comentou sobre as mudanças que fez no time, com Douglas Costa, Thiago Silva e Willian. O comandante ainda afirmou que Neymar é insubstituível.

- O Douglas Costa não vai substituir Neymar, que é insubstituível. Vai ser Douglas Costa. Ele e o Willian mudam a nossa característica, são jogadores verticais e agressivos. Sobre Thiago Silva, ele jogou os últimos oito jogos do PSG, enquanto que o Marquinhos apenas um e ainda voltou a sentir dores -afirmou.

Tite comentou sobre escolha de Alisson como capitão

Tite também falou sobre a escolha de Alisson como capitão. O técnico comentou a respeito do rodízio da braçadeira que tem feito nos últimos jogos, afirmando que isso dá mais responsabilidade aos jogadores.

- O Alisson diz que é uma honra, mas também tem muita responsabilidade. Cada jogador tem a sua virtude. Alguns são mais técnicos, outros mais competitivos. Temos jogadores com muita experiência, que sabem lidar com a pressão. A minha escolha de capitão é por orgulho, mas também com o objetivo de dar responsabilidade - declarou.

Outro assunto abordado foi o esquema tático da Rússia. Na resposta, Tite destacou alguns fatores extra-campo que podem ajudar na adaptação do Brasil para a Copa do Mundo.

- Temos componentes importantes na nossa preparação. É o país-sede, vamos nos aproximar da população russa, isso vai nos colocar no clima. A Rússia vem de dois empates, com Bélgica e Espanha e uma dura derrota para a Argentina, isso mostra que será um jogo difícil. Usar o Coutinho na faixa central do gramado eu gostaria de ter e vai acontecer - completou.

