Thiago Motta é suspenso e não joga final da Copa da Liga francesa

O volante brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, do Paris Saint-Germain, foi suspenso por três jogos pela expulsão na partida contra o Angers e perderá a final da Copa da Liga contra o Monaco, em 31 de março, anunciou a Liga francesa (LFP).

Motta foi expulso há oito dias aos 16 minutos de jogo, após acertar um chute no torso do adversário Romain Thomas, do Angers. Mesmo com um jogador a menos, o PSG venceu por 2 a 1 a partida.

Pelo cartão vermelho, o veterano volante de 35 anos já havia ficado de fora da última partida contra o Nice, mas a LFP decidiu ampliar a suspensão para três jogos.

O PSG buscará contra o Monaco um quinto título consecutivo da Copa da Liga.