Fluminense x Flamengo: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Fluminense e Flamengo voltam a se encontrar nesta quinta-feira (22), no Estádio Nilton Santos, em duelo pela semifinal da Taça Rio. A bola rola às 20h (de Brasília) e a equipe Tricolor tem a vantagem do empate por ter tido melhor campanha no segundo turno.

A equipe de Abel Braga está invicta na competição, com quatro vitórias e dois empates. Já os comandados de Carpegiani tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. Os dois treinadores devem ir com força total para o duelo.

No último jogo entre as equipes, o Fluminense venceu por 4 a 0 na Arena Pantanal, em Cuiabá

FLUMINENSE X FLAMENGO

Data-Hora: 21/03/2018 - às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Maurício Machado Coelho Junior (RJ) Auxiliares: Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ)

FLUMINENSE

(Técnico: Abel Braga)

Escalação: Júlio César; Gum, Ibañez, Renato Chaves; Ayrton Lucas, Gilberto, Richard, Jádson, Sornoza; Pedro, Marcos Junior.

Machucados: Marquinhos Calazans e De Amores Suspensos: Ninguém Pendurados: Ninguém

FLAMENGO

(Técnico: Paulo César Carpegiani)

Escalação: Diego Alves; Rhodolfo, Réver, Renê, Rodinei; Jonas, Éverton Ribeiro, Diego, Everton, Lucas Paquetá; Henrique Dourado.

Lesionados: Orlando Berrío Pendurados: Ninguém Suspensos: Ninguém

PALPITES: Na redação do LANCE!, 66,6 acreditam em uma classificação do Flamengo, enquanto 33,4 apostam que o Fluminense avança à final da Taça Rio.

Fonte: Lance