Comissão técnica tenta conter atrito entre Sidão e Jean no São Paulo

Os goleiros Sidão e Jean tiveram uma conversa particular na manhã desta quinta antes do treino do São Paulo. Mediados pelo preparador de goleiros Marco Antônio Trocourt, eles conversaram sobre o mal-estar que se tornou público nos últimos dias e acabou sendo provocado por publicações em redes sociais.

No domingo, um dia depois da derrota para o São Caetano por 1 a 0 - com falha de Jean -, o goleiro Sidão publicou um vídeo em sua página no Instagram mostrando boas defesas em jogadas parecidas com a do lance do gol da equipe do ABC e também exibindo jogadas com os pés - Jean falhou ao tentar executar este fundamento em jogos recentes.

O vídeo foi entendido como um "recado" de Sidão para Jean, que ganhou sequência como titular enquanto o camisa 12 estava lesionado. Jean chegou a tirar satisfações com o companheiro de equipe por causa do episódio.

Após a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o São Caetano, na última terça-feira, no Morumbi, no duelo de volta das quartas de final do Paulistão, Sidão disse que o vídeo era uma comemoração por estar de volta ao time depois de se machucar. Também revelou uma discussão durante o treino de domingo com um colega da equipe, cujo nome foi omitido pelo goleiro, mas ele garantiu que o mesmo não era Jean.

"Fiquei 15 dias sem poder treinar e isso me deixou chateado. No domingo, houve um treino pela manhã e acabei tendo uma discussão com um dos nossos companheiros", disse. "Discussão de treino, de querer vencer, de chateação pelos resultados que vínhamos tendo. Então, quis expressar a minha saudade de jogar futebol e coloquei o vídeo", justificou.

Após o confronto no qual o time avançou às semifinais, na quarta-feira foi a vez de Jean publicar um recado enigmático. "Quem é mau-caráter sempre vai achar uma desculpa par tornar legítimas suas ações", escreveu o atleta por meio do Instagram.