Fluminense e Flamengo se encontram nesta quinta-feira (22), no Estádio Nilton Santos, em duelo pela semifinal da Taça Rio. A equipe Tricolor tem a vantagem do empate por ter tido melhor campanha no segundo turno.

O time de Abel Braga está invicta na competição, com quatro vitórias e dois empates. Já os comandados de Carpegiani tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. Os dois treinadores devem ir com força total para o duelo.

Acompanhe a transmissão em tempo real