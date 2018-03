Verstappen não se prepara mentalmente para corridas de Fórmula 1

O jovem prodígio holandês da Fórmula 1, Max Verstappen, confessou nesta segunda-feira que não realiza uma preparação mental específica para as corridas, limitando-se a se divertir e correr o mais rápido possível.

"Muitas pessoas me perguntam: 'como você se prepara mentalmente para ter êxito na F1?', e eu respondo: 'mentalmente? Só me divirto e piloto o mais rápido possível", revelou ao jornal The Guardian.

O piloto da Red Bull, que com 18 anos se tornou o mais jovem a vencer um GP de Fórmula 1 (Espanha em 2016), se prepara para o início de temporada neste final de semana no GP da Austrália.

"Muitas pessoas acham que a psicologia é realmente importante. Para mim não é necessária. Eu nunca penso no aspecto mental das coisas, porque eu nunca tive esse problema", acrescentou o piloto de 20 anos.

"Sempre é preciso acreditar em si mesmo, e eu sou assim desde o kart", acrescentou o filho de Jos, piloto de F1 entre 1994 e 2003.

Verstappen conta com outras duas vitórias no currículo, entre elas o GP do México de 2017.