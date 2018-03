"Seria um prazer jogar com Neymar", diz Pogba

O meia francês Paul Pogba afirmou que seria um prazer jogar com o brasileiro Neymar, a quem definiu como "a alegria dentro de campo", em entrevista ao canal esportivo TyC Sports transmitida nesta terça-feira.

"Neymar é a definição da alegria dentro de campo", declarou o jogador do Manchester United e da seleção francesa.

Em 2016, o camisa 10 do Paris Saint-Germain disse que gostava muito da forma de ser de Pogba e manifestou o desejo de alguma vez jogar com ele. Neymar está atualmente se recuperando de cirurgia no pé direito.

Devolvendo a gentileza, o francês de 25 anos afirmou que para ele também seria um prazer jogar com o craque da seleção brasileira.

"Quando o vejo em campo, ele joga desfrutando. Com sua técnica, habilidade e tudo isso. Adoro vê-lo jogar. É um cara diferente, tem seu estilo. Se um dia eu jogar com ele, vai ser um prazer", sustentou Pogba.

Pogba, para quem "o futebol é a vida, é a alegria", também elogiou os argentinos Lionel Messi e Diego Maradona, cujos vídeos assistia quando era criança, influenciado pelo pai.

"Messi e o futebol são duas coisas que andam juntas. Admiro assisti-lo, ele faz coisas que ninguém faz. tem uma estatura que ninguém tem, uma coisa especial para ele. Tudo é especial. É um jogador que carrega o futebol por dentro, que sente o futebol. É incrível", concluiu.