Bia Haddad bate britânica e estreia com vitória em Miami

A brasileira Bia Haddad estreou com vitória no Torneio de Miami, nesta terça-feira. Nas quadras duras da competição norte-americana, a tenista fez bonito diante da britânica Heather Watson e levou a melhor ao triunfar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, em 1h36min de partida.

Esta foi apenas a quarta vitória de Bia Haddad na temporada, no sexto torneio disputado por ela. Agora, a brasileira tenta superar sua melhor participação em 2018, uma vez que ainda não triunfou duas vezes na mesma competição.

Número 64 do mundo, a brasileira teve muito trabalho diante de Watson no primeiro set. Ela chegou a ter o serviço quebrado pela 72.ª colocada do ranking em uma oportunidade, mas também aproveitou um break point a seu favor para levar o duelo para o tie-break e, aí, levar a melhor.

A vitória embalou Bia Haddad, que aproveitou o momento de baixa da adversária para atropelar no segundo set. Precisa, ela confirmou os dois break points que teve e sequer cedeu uma oportunidade de quebra para a britânica.

Na segunda rodada, Bia Haddad terá pela frente tarefa teoricamente bem mais complicada. Ela vai encarar a chinesa Shuai Zhang, cabeça de chave número 31 que folgou na primeira rodada.

Nas outras partidas encerradas do dia pelo torneio, a norte-americana Christina McHale contou com o abandono da estoniana Kaia Kanepi para avançar, enquanto a australiana Ajla Tomljanovic passou pela ucraniana Lesia Tsurenko.

