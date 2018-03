Após elogios de Abel a Douglas e Airton, Richard exalta luta por vaga no Flu

Na última partida, contra a Cabofriense - rodada final da Taça Rio -, o técnico Abel Braga colocou uma equipe alternativa em campo e elogiou a atuação de alguns jogadores, como os volantes Douglas e Airton. Para Richard, que vem sendo utilizado na equipe titular e formando dupla com Jádson, a disputa pela vaga na posição faz bem ao time. Ele ressalta ainda que a escolha do treinador depende diretamente do rendimento demonstrado pelos jogadores nos trabalhos feitos durante a semana.

- Independentemente desses elogios, quem for entrar de titular, tem de deixar isso de lado e, se está de titular, é porque está merecendo. Abel é um excelente treinador, mas quem escala o time somos nós, os jogadores. Se hoje estou jogando ou outro está jogando, é por mérito nosso. Se ele está dando oportunidade para a gente, é porque somos merecedores. Se eu for jogar, vou jogar da mesma maneira que eu treino. Vou tentar ajudar da melhor maneira possível - disse ele, que completou:

- Desde quando o Airton chegou eu disse que seria uma disputa sadia, boa para o time. Tanto ele, quanto o Douglas, que o Abel elogiou, a gente se ajuda muito.

Richard chegou ao Fluminense no meio do ano passado, com o atacante Robinho, e virou titular no fim da temporada. Este ano, porém, ganhou a confiança de Abel e vem sendo um dos mais utilizados do elenco.

Fonte: Lance