Abraçado por companheiros do Fla, Guerrero volta ao Ninho do Urubu

O destaque do treino do Flamengo nesta terça-feira foi um jogador que sequer pode disputar o clássico contra o Fluminense, na quinta, pela semifinal da Taça Rio. Afastado desde dezembro por conta da suspensão por doping, o peruano está novamente liberado para usar as instalações do clube e foi recebido pelos demais jogadores com sorrisos e abraços nesta tarde no Ninho do Urubu.

Neste primeiro dia de volta ao Ninho, Paolo Guerrero passou maior parte do tempo à disposição dos médicos do Fla, em avaliação de sua condição física.

Desde que foi flagrado no exame antidoping e suspenso preventivamente pela Fifa em novembro, Paolo Guerrero estava impossibilitado de atuar e também de utilizar as dependências do clube. Ou seja, o peruano não podia treinar no Ninho do Urubu. Durante esse período, manteve a forma na Argentina.

Diego recebeu Guerrero com abraço e sorriso estampado no rosto

O retorno aos jogos do Flamengo, por outro lado, ainda está distante. Punido com seis meses, o camisa 9 só estará à disposição de Carpegiani a partir de 3 de maio. O peruano foi inscrito pelo clube da Gávea na Copa Libertadores.

A liberação para o centroavante voltar a frequentar o CT do Flamengo se dá pelo artigo 29, parágrafo 2 do Código Antidopagem da Fifa, que diz que "um jogador poderá regressar ao treinamento com uma equipe ou ao uso das instalações de um clube durante o último quarto do período de suspensão imposto, se este for inferior a dois meses", o que é o caso de Paolo Guerrero.

Clube e jogador aguardam julgamento de recurso

Os advogados de Paolo Guerrero ainda buscam a absolvição do atleta e, assim como a diretoria do Flamengo, estão na expectativa do julgamento do recurso final na Corte Arbitral do Esporte (CAS). A data ainda não foi definida, mas a expectativa, por parte do clube e da defesa, é de que isso aconteça em breve.

Guerrero testou positivo para benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína, em exame antidoping realizado após o jogo entre Peru e Argentina, no dia 5 de outubro. A partida era válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Por causa disso, a Fifa suspendeu o atleta por 30 dias preventivamente. Depois, no dia 8 de dezembro, a Fifa anunciou a suspensão do atacante por um ano.

Em 20 de dezembro, a Comissão de Apelação da Fifa aceitou parcialmente o recurso interposto pela defesa de Guerrero, reduzindo a pena para seis meses.

Fonte: Lance