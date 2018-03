Recuperado de lesão, Sidão treina normalmente e pode voltar ao gol do São Paulo

O São Paulo abriu para a imprensa parte do treino desta segunda-feira, o último antes da decisão contra o São Caetano pelas quartas de final do Paulistão, após perder por 1 a 0 no Anacleto Campanella. O jogo de volta é nesta terça, no Morumbi.

O técnico Diego Aguirre tem pelo menos quatro novidades para possíveis alterações no time. O goleiro Sidão é uma delas. Fora desde a partida de ida do São Paulo contra o CRB, pela Copa do Brasil, há quase quatro semanas, ele se recuperou de uma lesão na coxa direita e disputa a vaga de titular com Jean.

Além do arqueiro, o lateral-esquerdo Reinaldo, o atacante Tréllez e o volante Araruna também voltam a estar à disposição do São Paulo para a definição da vaga na semifinal no Morumbi.

Aguirre terá desfalques de Rodrigo Caio e Cueva, ambos convocados para amistosos de suas seleções. Para a zaga, Bruno Alves e Aderllan são opções, já que Anderson Martins segue no Reffis. No meio-campo, Marcos Guilherme deve voltar à equipe.

Fonte: Estadão Conteúdo