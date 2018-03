Fiorentina rebatiza centro de treinamento com nome de Astori

A Fiorentina anunciou nesta segunda-feira que o centro de treinamento da equipe vai ser rebatizado com o nome de Davide Astori, capitão do time principal que morreu no início do mês após um problema cardíaco.

Assim, o novo nome da cidade esportiva Viola será oficialmente 'Centro Sportivo Davide Astori'.

"Tomamos esta decisão porque esta era sua casa", justificou o presidente da equipe de Florença, Mario Cognini.

"Ia lá todos os dias para treinar e também se acostumou a passar um tempo com sua família lá. Acreditamos que honrá-lo desta maneira é o melhor que podemos fazer", acrescentou o dirigente.

Astori, da seleção italiana, faleceu na madrugada do último dia 4 de março em Udine. O jogador estava no quarto para disputar partida válida pela Serie A contra a Udinese.

A Fiorentina já tinha anunciado que ia aposentar o número 13, camisa usada pelo capitão durante os três anos que vestiu a camiseta roxa da equipe.