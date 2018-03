Após fraturas em clássico carioca, João Paulo passa por operação bem-sucedida

Poucas horas após sofrer grave lesão no clássico entre o Botafogo e o Vasco, o volante João Paulo foi submetido a uma operação para corrigir uma fratura na tíbia e na fíbula da perna direita. O jogador se machucou logo no início da partida, válida pela rodada final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

De acordo com o Botafogo, a cirurgia foi bem-sucedida. João Paulo foi operado ainda na noite deste domingo em razão da gravidade da contusão, pelos médicos Christiano Cinelli, Salvio Magalhães e Ricardo Bastos, todos do Botafogo. O clube não revelou maiores detalhes sobre o procedimento cirúrgico.

O volante deve ter alta na terça-feira, segundo previsão do Botafogo. Ainda não há informações sobre o processo de recuperação e o período de tempo em que o atleta ficará afastado dos gramados.

Após a cirurgia, João Paulo recebeu a visita do gerente de futebol Anderson Barros e do coordenador da fisioterapia Flávio Meirelles. "O Botafogo deseja uma boa recuperação a João Paulo", registrou o clube, em nota.

João Paulo esteve no clássico deste domingo durante apenas dois minutos. Logo em sua primeira jogada em campo, ele sofreu falta grave de Rildo. O atacante do Vasco deixou a sola ao dividir uma bola no meio-campo e o botafoguense chutou as travas da chuteira do adversário com muita força e caiu no gramado já com muita dor Na sequência, o Botafogo confirmou as fraturas.

Fonte: Estadão Conteúdo