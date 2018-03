Lucas di Grassi faz a pole na etapa de Punta del Este da Fórmula E

O brasileiro Lucas di Grassi vai largar na pole position da etapa de Punta Del Este da Fórmula E, no Uruguai. O paulistano marcou o tempo de 1min13s948 e superou favoritos como o líder do campeonato, o francês Jean-Éric Vergne, que sairá em quinto. A prova será ainda neste sábado, com 37 voltas.

Atual campeão da categoria, Lucas di Grassi tem um ótimo retrospecto na pista uruguaia. O paulistano foi pódio nas duas edições anteriores da prova, ao chegar em terceiro e em segundo. Apesar disso, ele tem sofrido com seguidos problemas no carro nesta temporada e pontuou somente uma vez, na última etapa, realizada na Cidade do México.

Na sessão classificatória, o brasileiro foi para a super pole - decisão do grid entre os cinco mais rápidos - junto com Jean-Eric Vergne, Alex Lynn, Oliver Turvey e Mitch Evans.

Di Grassi marcou a volta mais rápida após uma manobra ousada em uma das chicanes, onde chegou a bater em uma barra de sinalização e quase perdeu o controle. Ainda assim, superou o britânico Lynn em 0s241 e assegurou a primeira posição.

O calor de mais de 30ºC foi um desafio para os pilotos. A temperatura elevou o desgaste das baterias. Como as sessões oficiais são realizadas todas no mesmo dia na Fórmula E, os competidores sofreram com o acerto dos carros e, por diversas vezes, encostaram nos muros de proteção enquanto tentavam testar os limites da pista com velocidade média mais alta de todo o calendário.

Quinto colocado no Mundial, Nelsinho Piquet deixou escapar a chance de disputar a pole ao bater durante a última tentativa de melhorar a volta. O piloto perdeu o controle do carro e bateu após um chicane. Com isso, o brasileiro terá de largar em penúltimo, 19º lugar, à frente apenas do francês Nicolas Prost, outro a sofrer acidente durante o treino.

Fonte: Estadão Conteúdo