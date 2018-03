Felipe Vizeu não é relacionado para jogo do Fla contra Portuguesa

Pelo segundo jogo seguido, Felipe Vizeu não será relacionado por Carpegiani. O atacante, liberado da viagem para Guayaquil por questões particulares, não enfrentou o Emelec na quarta-feira e seguirá de fora dos relacionados contra a Portuguesa, neste domingo. Agora, porém, a opção foi do técnico do Flamengo.

Vizeu foi um dos destaques do Flamengo na reta final de 2017, marcando gols decisivos na campanha da Sul-Americana. Por isso, despertou o interesse de outros times e foi negociado com a Udinese-ITA, clube que defenderá a partir de julho. Nesta temporada, no entanto, o atacante não vem tendo chances.

Foram apenas cinco partidas do atacante sob o comando de Carpegiani. Os poucos minutos em campo incomodam o jovem, que se sente desvalorizado pela direção. Segundo o site do "Globoesporte", o estafe de Felipe Vizeu solicitou, no fim de 2017, um reajuste salarial à diretoria, o que não aconteceu.

Espaço para promessa

De contrato renovado até 2023, Lincoln é quem ganha espaço no grupo principal com a ausência de Felipe Vizeu. O atacante, de 17 anos, é promessa das categorias de base da Gávea e acumula passagens pelas seleções de base.

Em 2018, o garoto já disputou cinco jogos pela equipe profissional e marcou um gol. Inscrito na Copa Libertadores, Lincoln ficou no banco contra o Emelec.

A partir de 3 de maio, o técnico Carpegiani ganha o "reforço" de Guerrero, que terá cumprido os seis meses de suspensão por doping. Na próxima terça-feira, dia 20, o peruano estará liberado para voltar às atividades e é aguardado no Ninho do Urubu. O centroavante também está inscrito na Libertadores.