Stuttgart briga por vaga na Liga Europa com dois de Mario Gomez

Com dois gols do veterano Mario Gomez, o Stuttgart (8º) venceu o Freiburg (14º) por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela abertura da 27ª rodada da Bundesliga.

Depois de sete jogos invicto, o Stuttgart deixou a parte de baixo da tabela para brigar por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

Por outro lado, a derrota complica o panorama do Freiburg, que está a cinco pontos do Mainz (16º), primeiro time da zona da degola que no sábado visita o Eintracht Frankfurt.

Mario Gomez abriu o placar de cabeça, aos quatro minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Nils Petersen empatou, aos 8, mas Gomez definiu o resultado aos 30 para manter a boa sequência de sua equipe.

A Bundesliga desta temporada pode ser definida já neste final de semana.

O líder Bayern de Munique está perto de levantar o sexto título consecutivo do torneio, mas para isso precisa vencer o RB Leipzig e contar com tropeços de Schalke 04 (2º) e Borussia Dortmund (3º), que enfrentam Wolfsburg (15º) e Hannover (12º), respectivamente.