Monaco consolida vice-liderança em retorno de Falcao

O Monaco consolidou a segunda-colocação da Ligue 1, nesta sexta-feira, depois de vencer o Lille por 2 a 1 pela abertura da 31ª rodada do campeonato, que marcou o retorno do capitão Radamel Falcao aos gramados.

O atacante colombiano jogou 76 minutos, mas não conseguiu balançar as redes. O jogador ficou seis semanas afastado por conta de uma lesão muscular.

O Lille (19º), ameaçado de rebaixamento após temporada catastrófica com o 'projeto Bielsa', abriu o placar com o sul-africano Lebo Mothiba, aos 16 minutos do primeiro tempo.

Ainda na primeira etapa, o português Rony Lopes igualou aos 43 minutos. Na volta do intervalo, o montenegrino Stevan Jovetic virou a partida aos 16.

A luta pelo título está praticamente impossível para o time do Principado, que está a 14 pontos do líder Paris Saint-Germain, que visita o Nice (7º) para tentar reconquistar as 17 unidades de vantagem.

Por outro lado, os comandados de Leonardo Jardim estão com boa vantagem para assegurar o vice-campeonato, sinônimo de vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. No domingo, o Olympique de Marselha (3º) encara o Lyon (4º) para tentar não se distanciar.

Se Falcao não conseguiu marcar, pelo menos pôde presentear o príncipe soberano Alberto, grande torcedor do clube e que completava 60 anos, com uma camisa.