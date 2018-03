Arsenal adverte torcedores sobre riscos de viajar à Moscou

O Arsenal deu recado a seus torcedores, nesta sexta-feira, depois do sorteio da Liga Europa colocar o CSKA Moscou como adversário da equipe pelas quartas de final, advertindo o risco de um "sentimento anti-britânico e de assédio" na capital do país.

"Devido às tensões políticas entre Reino Unido e Rússia, vocês precisam ser conscientes do risco do sentimento anti-britânico e de assédio", escreveu o Arsenal para os torcedores em seu site oficial.

"Os aconselhamos ser prudentes, evitar qualquer forma de manifestação ou protesto, e evitar fazer comentários em público sobre o desenvolvimento da situação política", acrescentou.

O jogo de ida entre os dois times será na Inglaterra, dia 5 de abril, e a volta na Rússia no dia 12 do mesmo mês.

"A segurança de nossos torcedores sempre é uma prioridade máxima para nós e trabalharemos com as autoridades competentes em Londres e Moscou para preparar o jogo", indicou um porta-voz do Arsenal.

Na quarta-feira, a primeira ministra britânica Theresa May anunciou represálias contra Moscou pela tentativa de assassinato com uma arma química do ex-espião Serguéi Skripal e sua filha Yulia em solo inglês, na cidade de Salisbury.

Entre as medidas, May anunciou que nenhum membro do governo ou da família real visitará o país durante a Copa do Mundo.