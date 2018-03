Kerber cai para revelação russa no Masters 1000 de Indian Wells

A revelação russa Darya Kasatkina (N.20) atropelou a ex-número 1 do mundo Angelique Kerber por 6-0 e 6-2, nesta quinta-feira, para ser a primeira semifinalista do Masters 1000 de Indian Wells.

Aos 20 anos, Kasatkina também despachou a dinamarquesa Caroline Wozniacki (N.2) e a americana Sloane Stephens (N.13) na competição.

Agora, a jovem espera o duelo entre a americana Venus Williams (N.8) e a espanhola Carla Suárez (N.27) para conhecer sua adversária.

No quadro masculino, o croata Borna Coric derrotou o sul-africano Kevin Anderson com parciais 2-6, 6-4, 7-6 (7/3) para ser o primeiro entre os quatro melhores tenistas do torneio.

Coric vai enfrentar o vencedor do duelo entre o suíço Roger Federer e o sul-coreano Hyeong Chung.