Com Scarpa, Palmeiras treina bolas aéreas mirando quartas do Paulistão

Sem jogar no meio da semana, o Palmeiras deu continuidade à preparação para o duelo contra o Novorizontino, neste sábado, às 19h, fora de casa, pelas quartas de final do Paulistão. A atividade, que focou nas jogadas aéreas, contou com a presença de Gustavo Scarpa apesar da cassação da liminar que havia permitido sua saída do Fluminense, nesta tarde. O atleta recorrerá da decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro.

O técnico Roger Machado comandou exercícios técnicos com atletas de diferentes setores e, na sequência, treinou bolas aéreas em cobranças de faltas, laterais, escanteios e jogadas ofensivas com a bola rolando.

Roger ainda esboçou a provável escalação para o duelo em Novo Horizonte: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo e Bruno Henrique; Lucas Lima, Dudu e Willian; Borja. O treinador testou Moisés no lugar de Felipe Melo no fim da atividade, quando o titular já não estava no gramado.

O time alviverde fecha a preparação para a partida de ida das quartas nesta sexta de manhã. Depois do duelo fora de casa, o Palmeiras recebe o Novorizontino no Allianz Parque na próxima quarta-feira, às 21h45.

Fonte: Estadão conteúdo