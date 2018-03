Bayern pode conquistar hexacampeonato da Bundesliga no domingo

O Bayern de Munique pode conquistar o hexacampeonato da Bundesliga, neste domingo, se vencer o Leipzig (6º) pela 27ª rodada, e caso Schalke (2º) e Borussia Dortmund (3º) não vençam.

A apenas oito rodadas do final do campeonato, o Bayern tem 20 pontos de vantagem sobre o Schalke, que encara o Wolfsburg (15º) no sábado, e 21 sobre o Borussia Dortmund, que recebe no domingo o modesto Hannover (12º).

Se nenhum dos dois perseguidores conquistar os três pontos, o gigante bávaro pode abrir sua vantagem para 23 pontos em caso de vitória sobre o Leipzig, tornando-se inalcançável com os 21 pontos que ainda estariam em disputa nas últimas sete rodadas.

Se a hipótese se confirmar, o Bayern vai igualar o recorde de 2014, quando conquistou o título após 27 rodadas de um total de 34.

Em caso dos resultados não acontecerem, o Bayern pode amarrar o título na semana seguinte no clássico contra o Dortmund.

Os comandados de Jupp Heynckes poderiam se concentrar totalmente para as quartas de final da Liga dos Campeões, depois da fácil classificação contra o Besiktas nas oitavas (5-0, 3-1).

No domingo, o brasileiro naturalizado espanhol, Thiago Alcântara, vai desfalcar a equipe depois de sofrer "distensão muscular no tendão do arco plantar do pé esquerdo" na vitória em Istambul.

Para o Leipzig, mais irregular do que na temporada passada, vencer o Bayern é crucial para se manter na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados, sinônimo de vaga na Champions. Atualmente, quatro pontos separam a equipe do Bayer Leverkusen (4º).

Na parte debaixo da tabela, dois ilustres times da Bundesliga têm um pé na segunda divisão. O lanterna Colonia, com 17 pontos, recebe o Leverkusen.

Já o Hamburgo, que demitiu o presidente, o diretor esportivo e o treinador na última semana, é penúltimo com um ponto a mais. O time nunca saiu da elite do futebol alemão, desde a criação da Bundesliga em 1963.