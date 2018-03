Arsenal despacha Milan e avança às quartas da Liga Europa

O Arsenal confirmou a classificação às quartas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira, depois de vencer por 3 a 1 para dar o golpe final no gigante Milan.

Os Gunners já tinham vencido por 2 a 0 fora de casa, mas se aproveitaram da necessidade dos italianos buscarem o resultado para definirem a vaga entre os oito melhores do torneio.

Ainda assim, o Milan se animou com a chance de reverter o resultado com gol de Hakan Çalhanoglu, aos 35 minutos do primeiro tempo.

No entanto, os dois gols de Danny Welbeck, aos 39 da primeira etapa e aos 41 da segunda, e o chute do suíço Granit Xhaka, aos 26 minutos do segundo tempo, impossibilitaram a reação.

A vitória contra um adversário de peso enche os olhos do time comandado pelo francês Arsène Wenger, que está longe de se classificar para a Liga dos Campeões pela Premier League e vê na Liga Europa a chance para salvar a temporada.

Mais cedo, o Atlético de Madri não teve dificuldades para se impor outra vez sobre o Lokomotiv Moscou e vencer por 5 a 1 fora de casa, confirmando a vaga na próxima fase.

O argentino Ángel Correa abriu o placar para os espanhóis, aos 16 minutos do primeiro tempo, mas Maciej Rybus igualou na sequência com chute de fora da área, aos 20.

No segundo tempo, Saúl Ñíguez recolocou os colchoneros na frente, aos 2 minutos. Na sequência, Fernando Torres marcou duas vezes, aos 20 cobrando pênalti e aos chutando firme aos 25, antes de Antoine Griezmann fechar o placar aos 40 minutos.

Com o resultado, o Atlético emplacou vitória por 8 a 1 no resultado agregado. A notícia ruim ficou por conta da lesão do brasileiro Filipe Luis, que levou uma pancada forte na parte posterior do tornozelo e precisou deixar o gramado de maca.

Em outros jogos da eliminatória, o Olympique de Marselha despachou o Athletic Bilbao com nova vitória, desta vez fora de casa por 2 a 1. Já a Lazio venceu o Dynamo Kiev por 2 a 0 na Ucrânia e garantiu sua classificação.

O Borussia Dortmund manteve a má fase na Europa ao ser eliminado pelo RB Salzburg, após empate sem gols na partida de volta. Os alemães perderam por 2 a 1 em casa no primeiro embate.