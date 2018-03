Após façanha no Old Trafford, Sevilla encara Leganés na LaLiga

Após conquistar o mítico Old Trafford, o Sevilla (5º) visita o Leganés (15º) para tentar se reaproximar da zona de classificação da Liga dos Campeões, pela 29ª rodada da LaLiga, liderada pelo Barcelona, que no domingo recebe o Athletic de Bilbao (12º).

O Sevilla precisa dos três pontos para se reaproximar do Valencia (4º), após derrota no confronto direto da semana passada. O time valenciano encara o Alavés (16º) no sábado. 11 pontos separam as duas equipes.

Os andaluzes, motivados após a histórica classificação para as quartas de final eliminando o Manchester United, têm pela frente um adversário que quer se consolidar distante da luta contra o rebaixamento.

Na ponta da tabela, o Barça recebe um Athletic de Bilbao que ainda sonha com competições europeias, apesar de estar irregular e a nove pontos do Villareal, último time elegível à Liga Europa.

Na quarta-feira, os catalães passaram por cima do Chelsea (3-0) para avançar na Liga dos Campeões. Além disso, mantêm cômoda vantagem de oito pontos sobre o Atlético de Madri (2º), e 15 sobre o Real Madrid (3º).

Os Colchoneros têm difícil confronto fora de casa contra o Villarreal (6º), mas ainda sonham com tropeços do Barça para tentarem o título do campeonato.

Já os merengues recebem o Girona (7º), que com uma vitória no Santiago Bernabéu pode alcançar a zona de classificação para a Liga Europa. CR7 e companhia querem manter a terceira colocação.