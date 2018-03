Milan sonha com virada histórica contra Arsenal na Liga Europa

Após perder por 2 a 0 em casa no jogo de ida, o Milan viaja para Londres com a missão de buscar uma virada história, nesta quinta-feira, para tentar a classificação às quartas de final da Liga Europa.

Já o Atlético de Madri tem um pê e meio na próxima fase, após vencer o Lokomotiv Moscou por 3 a 0 no primeiro embate.

Depois de quatro derrotas consecutivas somando partidas em todas as competições, o Arsenal de Arsène Wenger iniciou uma recuperação e deu passo em direção ao sonhado título da Liga Europa. A competição europeia é a última chance dos Gunners se classificarem para a próxima Liga dos Campeões.

O armênio Henrikh Mkhitaryan (15) e o galês Aaron Ramsey (45+4) garantiram a vitória inglesa que quebrou sequência invicta do Milan, que não perdia desde 23 de dezembro.

O Atlético, outro grande que aspira o troféu do torneio do segundo escalão europeu, não deve ter problemas em Moscou, graças aos três gols de vantagem conquistados no Wanda Metropolitano.

"Sabem o que penso de eliminatórias de Copa. São complicadas, não é são simples como parece. Além de que o resultado é importante, teremos que adaptar e chegar da melhor maneira para que este resultado tenha peso no jogo de volta", advertiu o técnico argentino Diego Simeone após a partida de ida.

Ao contrário da cômoda posição dos Colchoneros, o Athletic Bilbao vai precisar se desdobrar para reverter a derrota por 3 a 1 para o Olympique de Marselha na primeira partida.

Além disso, o Borussia Dortmund vai viajar para a Áustria em busca de virar o 2 a 1 sofrido em casa contra o Salzburg. O Lyon, por outro lado, defende em casa a vitória por 1 a 0 na visita ao CSKA Moscou.