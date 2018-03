Higuaín comanda Juventus em vitória sobre Atalanta

A Juventus abriu quatro pontos na liderança da Serie A, nesta quarta-feira, depois de vencer a Atalanta (8º) por 2 a 0, em partida adiada da 26ª rodada da competição.

O time de Turim aproveitou a chance para se distanciar da Napoli (2º) e aumentar as chances de conquistar o hepta campeonato consecutivo do torneio.

Após assistência do brasileiro Douglas Costa, o argentino Gonzalo Higuaín abriu o placar, aos 29 minutos do primeiro tempo, e depois deu assistência para o francês Blaise Matuidi definir o resultado, aos 36 da segunda etapa. A Velha Senhora não demorou para aproveitar a expulsão de Gianluca Mancini, aos 34, para matar o placar.

A Juve está mostrando solidez em 2018, com 100% de aproveitamento nos nove jogos da Serie A e sem nenhum gol sofrido. Na Liga dos Campeões, a equipe superou o Tottenham nas oitavas de final para se colocar entre os oito melhores times da Europa na temporada.

Os quatro pontos de vantagem para os napolitanos podem ser decisivos para as próximas dez rodadas do torneio, que conta com o duelo direto entre as duas equipes na 34ª rodada, em Turim.