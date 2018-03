Bayern vence Besiktas outra vez (3-1) e avança às quartas da Liga dos Campeões

Sem precisar suar, o Bayern de Munique não tomou conhecimento da pressão do estádio do Besiktas para vencer por 3 a 1, nesta quarta-feira, e avançar às quartas de final da Liga dos Campeões com a 11ª vitória seguida de Jupp Heynckes na competição.

Thiago Alcântara abriu o placar para os alemães, aos 18 minutos do primeiro tempo. No primeiro minuto da segunda etapa, Gonul empurrou para as próprias redes e ampliou o prejuízo turco. Vagner Love diminuiu, aos 14, mas Sandro Wagner fechou a conta, aos 39.

Com a vitória em casa por 5 a 0, os visitantes só precisaram administrar a vantagem para se colocarem entre os oito melhores times desta temporada na Europa. Além disso, o comandante bávaro de 72 anos estabeleceu novo recorde no torneio continental.

O Bayern se juntou a Manchester City, Real Madrid, Juventus, Sevilla, Roma e Liverpool na próxima fase. Barcelona-Chelsea definem a última vaga ainda nesta quarta-feira, no Camp Nou.

O sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões será realizado na sexta-feira (16). Os jogos da próxima fase eliminatória serão disputados nos dias 3 e 4 de abril, pela ida, e uma semana depois (10 e 11) as equipes se enfrentam pelos jogos de volta.