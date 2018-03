Valverde não descarta Iniesta contra Chelsea

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, revelou nesta terça-feira que conta com a presença do capitão Andrés Iniesta para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Chelsea, mas advertiu que não vai assumir riscos com o jogador.

"Ontem (segunda-feira) ele fez uma grande parte do treinamento. Vamos ver como está hoje e decidiremos em função de seu estado", disse Valverde em coletiva de imprensa que antecede a partida de quarta-feira, no Camp Nou.

"É um jogo importante em que é preciso estar 100%", acrescentou o técnico catalão.

Iniesta voltou a treinar com o time na segunda-feira, após lesão na coxa sofrida no dia 4 de março no confronto contra o Atlético de Madri.

Desde o momento da contusão, o capitão se mostrou motivado para forçar a recuperação para o duelo contra os Blues.

"É claro que quando chega um jogo assim, de vida ou morte, que o jogador está mais inclinado a ajudar", considerou Valverde. Por outro lado, "é preciso calibrar se o risco é grande ou não tão grande".

O 1 a 1 no jogo de ida em Stamford Bridge favorece o Barça num primeiro momento, mas Valverde lembrou que "é difícil que se mantenha até o final".

O treinador espera "um rival parecido ao da ida, com todas suas virtudes, com todo o perigo que criaram ali".

"É um time que pode fazer um gol a qualquer momento", acrescentou Valverde. Para vencer os comandados de Antonio Conte "não existe uma fórmula secreta, senão manter constância e seguir tentando".

"Me preocupa que o Chelsea possa nos criar perigo, porque tem um forte contra-ataque. Tem muita velocidade com jogadores como Hazard, Willian...", explicou o técnico catalão. Ainda assim, Valverde não hesitou em afirmar que "percebo uma oportunidade de avançar amanhã"