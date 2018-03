Sevilla vence United e volta às quartas da Liga dos Campeões após 60 anos

Com dois gols do francês Ben Yedder, o Sevilla venceu o Manchester United por 2 a 1 fora de casa, nesta terça-feira, e voltou a se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões depois de 60 anos.

O atacante saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo para mudar o rumo da partida. Logo no minuto seguinte, abriu o placar com chute no cantinho esquerdo do gol de De Gea e, aos 33, fechou a conta de cabeça. Nem o gol de Romelu Lukaku, aos 39, conseguiu evitar a queda dos Diabos Vermelhos em pleno Old Trafford.

Tricampeão da Liga Europa entre 2014 e 2016, o Sevilla não chegava às quartas de final da Champions desde que participou da competição europeia pela primeira vez, em 1957/1958.

O Sevilla se juntou a Manchester City, Real Madrid, Juventus e Liverpool na próxima fase. A Roma também avançou no torneio, após vencer o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 no outro jogo do dia.

Um cabisbaixo Pogba deixa o campo após eliminação para o Sevilla pelas oitavas da Champions League

Nesta quarta-feira, Barcelona-Chelsea e Basiktas-Bayern de Munique definem as duas últimas vagas. O sorteio para as quartas de final vai ser realizado nesta sexta-feira (16).

Sem retranca

Diferentemente do estilo de jogo defensivo que caracterizou o time de José Mourinho em grandes duelos da temporada, a equipe entrou ligada na partida e jogando adiantada.

Logo no primeiro minuto os anfitriões deram uma palinha do que estava por vir. O belga Romelu Lukaku usou a força para ganhar da zaga, tabelar com Lingard e bater com perigo.

Mas o brilho inicial parou aos 5 minutos e o Sevilla não demorou para responder, primeiro em cobrança de escanteio desviada por Correa e depois em erro de Bailly na saída de bola que acabou com chute de Muriel, aos 8 e 13 minutos, respectivamente. Diferentemente do jogo de ida, o goleiro espanhol De Gea não precisou trabalhar.

Do outro lado, Sergio Rico precisou salvar a equipe após a jogada mais perigosa criada pelo queridinho de Mourinho, o belga Fellaini, que entrou na vaga do Paul Pogba. O francês se recuperou de lesão mas iniciou o jogo entre os reservas. A jogada iniciou com o grandalhão tabelando com o chileno Alexis Sánchez para fuzilar com o pé esquerdo e parar na impressionante defesa do arqueiro.

Jogo aberto

Na volta do intervalo, os andaluzes começaram assustando em excelente contra-ataque que só não parou no fundo das redes por causa da intervenção de Bailly no momento decisivo, aos 2 minutos do primeiro tempo.

Os Diabos Vermelhos responderam com Lingard chutando cruzado, aos 6 minutos, mas Rico voou para evitar o gol inglês. Cinco minutos depois, Rashford deixou Sánchez em ótimas condições para finalizar dentro da área, mas o chileno acertou uma bomba na defesa.

O roteiro do segundo tempo foi diferente da primeira etapa, com as duas equipes buscando o gol e levando perigo. Mas com o passar do tempo os times começaram a ser mais cautelosos, temendo sofrer um gol que pudesse colocar a eliminatória em xeque.

Com os times fechados, a solução foi arriscar de fora da área. Pogba, que mesmo sem estar 100% entrou no lugar de Fellaini aos 15 minutos, arriscou com a perna esquerda e assustou Rico aos 27.

A resposta foi instantânea: um minuto depois de entrar em campo no lugar de Muriel, o francês Ben-Yedder recebeu passe de Sarabia em profundidade entre os zagueiros, dominou e chutou rasteiro com categoria para tirar a bola do alcance do paredão De Gea, aos 28 minutos.

O gol desestabilizou o clube inglês, que quatro minutos depois levou o segundo gol de Ben Yedder após cobrança de escanteio. O atacante deu leve toque de cabeça e De Gea não conseguiu tocar com firmeza na bola, que quicou dentro e saiu. O árbitro apontou para o meio e confirmou o segundo do francês.

Aos 38 minutos, Lukaku reacendeu as esperanças dos anfitriões. Após cobrança de escanteio, Matic desviou na primeira trave e o belga encheu o pé na pequena área para diminuir. Mas o time já estava na lona e não conseguiu buscar os dois gols necessários para reverter o resultado.