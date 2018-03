Reginaldo elogia o Fluminense e diz: 'Sensação de quase dever cumprido'

Depois de passar por uma mudança radical de sistema, o Fluminense já parece adaptado ao 3-5-2. Mesmo reserva, o zagueiro Reginaldo analisou a transição da equipe e ressaltou a postura ofensiva da equipe, apesar do esquema ser conhecido como mais defensivo.

- A gente tem uma sensação de quase dever cumprido. Fizemos bons jogos, conseguimos a classificação antecipada. É importante. O grupo está bem, entendeu bem o sistema implantado pelo Abel. Pode ter gerado algumas dúvidas em algumas pessoas. O time não fica defensiva, se torna mais ofensivo. Mas não tem nada ganho, não - afirmou o atleta.

A missão do Fluminense contra o Avaí, na próxima quinta-feira, não será fácil. Depois de perder por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, o Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença para evitar uma decisão por pênaltis. Vale lembrar que não existe mais o critério do gol fora de casa.

- Estar bem no Carioca nos ajuda para o jogo de quinta. Nos dá confiança. A gente sabe da dificuldade que será o jogo. Mas temos dois dias para trabalhar. Espero que a gente possa se classificar - completou.

Fonte: Lance