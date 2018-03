Paquetá comenta 'disputa' com Diego pelas cobranças de falta no Flamengo

"É falta na entrada da área. Quem vai bater?", a torcida do Flamengo, em 2018, passa a ter essa dúvida. Afinal, tem Diego e Lucas Paquetá no time titular, dois meio-campistas que têm mostrado bom aproveitamento nas cobranças.

Na atual temporada, tanto o camisa 10 quanto o camisa 11 já deixaram sua marca, na bola parada. Lucas Paquetá comentou que a decisão de quem será o cobrador é definida na hora do jogo mesmo, em uma conversa no gramado.

- O Carpegiani nos deixa bem à vontade para decidirmos em campo. Eu e Diego, assim como nos treinos, conversamos bastante para vermos a definição da barreira, sea bola está perto ou longe - comentou Paquetá, antes de seguir::

- Decidimos para quem fica melhor a batida e estamos tendo sucesso - disse.

Em seu terceiro ano como profissional, Lucas Paquetá soma 49 partidas pelo Fla. São oito gols (seis em 2017, dois em 2018), sendo dois deles de falta.

O primeiro foi contra a Portuguesa, na vitória por 5x1 no Carioca-17. O segundo foi diante do Boavista 3 a 0 na última semana. A curiosidade é que os dois foram marcados no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Diego, por sua vez, tem quatro gols de falta pelo Flamengo: Boavista (Carioca-18), Madureira (Carioca-18), Fluminense (Sul-Americana-17) e San Lorenzo (Libertadores-17). No total, são 26 gols em 78 partidas pelo clube da Gávea.