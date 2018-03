Dzeko coloca Roma na quartas de final da Liga dos Campeões

A Roma se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, depois de vencer o Shakhtar Donetsk por 1 a 0, graças ao gol do bósnio Edin Dzeko aos sete minutos do segundo tempo.

Apesar do empate em 2 a 2 no resultado agregado, o time italiano conquistou a vaga entre os oito melhores por conta do gol marcado fora de casa na derrota por 2 a 1, na Ucrânia. A partida ainda teve a expulsão do zagueiro Ivan Ordets, aos 34 minutos da segunda etapa.

Com uma legião de jogadores brasileiros, o Shakhtar aproveitou a vantagem construída em casa para apostar em estratégia conhecida das eliminatórias: defender com consistência e apostar nos rápidos contra-ataques puxados por Bernard, Marlos, Fred e Taison.

E apesar do apoio do Estádio Olímpico, quem dominava as chances de gol eram os visitantes. Numa delas, o recém convocado por Tite para os amistosos da seleção brasileira, Taison, arriscou uma bomba de fora da área aso 27 minutos para mandar um recado ao goleiro compatriota Alisson.

Os romanos não encontravam muitos espaços para criar perigo para o gol de Pyatov. Do outro lado, o Shakhtar controlava a partida e começava a transformar o clima favorável da capital italiana, com a torcida esboçando irritação com o time local. A Roma tinha dificuldades de criar jogadas de ataque e precisava do gol.

Dzeko decide

Na segunda etapa, o time da casa voltou com outra atitude e começou a buscar a iniciativa. Aos sete minutos, Strootman recebeu quase na linha de meio de campo e fez lindo lançamento para o bósnio Edin Dzeko sair cara a cara com o arqueiro. O camisa 9 deu leve toque com o bico da chuteira para rolar a bola por debaixo das pernas de Pyatov e abrir o placar.

Aos 18 minutos, Dzeko voltou a levar perigo ao gol ucraniano. O atacante recebeu pelo lado direito e deu um tapa com categoria para tirar tinta da trave.

Com a vantagem do resultado, os italianos aproveitaram os espaços deixados pelo time ucraniano, que buscava um gol para voltar a ter a vantagem mas não tinha a mesma postura do primeiro tempo.

Aos 33 minutos, um contra-ataque deixou Dzeko perto de marcar o segundo, mas o atacante foi derrubado por Ordets na entrada da área. O árbitro não hesitou em dar o cartão vermelho ao defensor.

A vantagem numérica facilitou o trabalho da Roma em controlar o jogo e assegurar a vaga entre os oito melhores times desta temporada na Europa.

A Roma se juntou a Manchester City, Real Madrid, Juventus e Liverpool na próxima fase. O Sevilla também avançou no torneio após vencer o Manchester United por 2 a 1 no outro jogo do dia.

Nesta quarta-feira, Barcelona-Chelsea e Basiktas-Bayern de Munique definem as duas últimas vagas. O sorteio para as quartas de final vai ser realizado nesta sexta-feira (16).