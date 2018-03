Botafogo e Ezequiel iniciam conversas para extensão do contrato

Para garantir o futuro, o Botafogo se mexe para renovar com uma de suas principais promessas. Dirigentes do Alvinegro e do atacante Ezequiel já conversam para para estender o vínculo do atacante de 20 anos. O atual contrato vai até dezembro do ano que vem.

A última renovação de Ezequiel foi em setembro do ano passado, antes de ele subir para a equipe profissional. Desde então, ele foi relacionado para alguns jogos e, ainda em 2017, fez os dois primeiros jogos e marcou o primeiro gol.

Ainda não há definição de até quando poderá ser o próximo contrato do ponta, mas o fato de ele estar sendo titular expõe a promessa alvinegra. Em todos os jogos desde que Alberto Valentim assumiu o comando técnico do Glorioso ele começou jogando.

No atual elenco, Ezequiel disputa posição com o experiente Rodrigo Pimpão e com os recém-contratados Leandro Carvalho e Luiz Fernando. Pachu praticamente não tem espaço. Na última partida, Valencia atuou na faixa esquerda durante o segundo tempo. Aguirre também entrará na briga.

Fonte: Lance