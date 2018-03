Temporal interrompe treino com Jucilei e Sidão no São Paulo

Jucilei e Sidão avançaram na recuperação de lesões e estão perto de ficar à disposição da comissão técnica do São Paulo para os próximos jogos. O goleiro fez seu primeiro treino com bola nesta segunda-feira, após 12 dias de molho por causa de uma contratura na coxa direita. Jucilei faz fortalecimento muscular

A reapresentação desta segunda, após a vitória de domingo por 3 a 1 sobre o Red Bull Brasil, foi interrompida quando um forte temporal que atingiu a zona oeste de São Paulo, onde fica o CT da Barra Funda. Os treinadores já tinham trabalhado no Reffis, mas, em campo, só deu tempo de aquecer.

O treino foi comandado por André Jardine, auxiliar que assumiu o time interinamente após a demissão de Dorival Junior. O novo treinador, Diego Aguirre, deixou o CT depois de sua apresentação para tentar acelerar a emissão do visto para trabalhar no Brasil

O atacante Morato, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo feita no ano passado, e o zagueiro Anderson Martins, após sentir dores na região lombar, também avançaram em seus tratamentos e devem estar à disposição do novo treinador em breve.

Agora, o São Paulo tem apenas dois jogadores ainda no departamento médico. Dois laterais esquerdos: Edimar, que trata uma entorse no joelho direito, e Reinaldo, com estiramento na coxa esquerda.

O time viaja para Maceió nesta terça para enfrentar o CRB na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na quarta. O duelo de ida terminou com vitória tricolor por 2 a 0 no Morumbi.