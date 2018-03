Manuel Pellegrini pede limites no uso da vídeo-arbitragem

O técnico chileno do Hebei Fortune, Manuel Pellegrini, pediu a limitação do uso da vídeo-arbitragem (VAR) no campeonato chinês, depois de uma série de interrupções obrigarem sua equipe a jogar até os 56 minutos do segundo tempo no último domingo.

Pellegrini acusou os árbitros de favorecerem o adversário do Hebei, o Guizhou Zhicheng, na utilização do VAR. O rival venceu por 3 a 2 após 11 minutos de tempo adicional, por conta das três pausas para revisar as imagens de vídeo.

"O VAR deveria ser utilizado com maior precaução", declarou Pellegrini, ex-técnico de Manchester City, Real Madrid e outros grandes clubes, em entrevista ao jornal Beijing Youth Daily.

"Não acrescenta muita ajuda ao jogo atualmente. Penso que o número de recursos ao VAR deveria ser limitado, no lugar te ter um número de revisões infinito", destacou Pellegrini.

A International Board, órgão que regula as regras do jogo, deu visto positivo na semana passada para a utilização do VAR durante a Copa do Mundo da Rússia-2018. O conselho da Fifa do dia 16 de março deve completar as formalidades.