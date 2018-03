Lyon supera Caen e volta a vencer após seis rodadas

O Lyon (4º) espantou a sequência de seis jogos sem vencer, neste domingo, depois de superar o Caen (12º) por 1 a 0, pela 29ª rodada da Ligue 1.

Bertrand Traoré fez o único gol do jogo, aos 18 minutos do segundo tempo, tranquilizando os torcedores locais que já demonstravam impaciência. Um cartaz no estádio lembrava os jogadores do Lyon: "Da cultura da vitória para a desculpa permanente, triste evolução".

A equipe se mantém a cinco pontos do Olympique de Marselha (3º), que venceu o Toulouse (17º) por 2 a 1 no último jogo da rodada e consolidou a terceira colocação da competição graças aos gols de Lucas Ocampos e Konstantinos Mitroglou.

Em outro jogo do dia, o Nice (7º) se impôs com facilidade e para vencer o Guingamp (13º) por 5 a 2 fora de casa. O franco-maliense Alassane Plea marcou quatro dos cinco gols da equipe visitante.

No sábado, o líder Paris Saint-Germain goleou o lanterna Metz por 5 a 0, cinco dias depois de se despedir da Liga dos Campeões com derrota por 2 a 1 contra o Real Madrid.

Kylian Mbappé não comemorou o gol marcado aos 46 minutos do primeiro tempo, já quando a equipe goleava por 4 a 0. A referência clara de que o gol deveria ter vindo na quarta-feira contra os merengues.

Antes, o belga Thomas Meunier, aos cinco, e o jovem Cristopher Nkunku, aos 20 e 28, abriram caminho para a vitória. No segundo tempo, o brasileiro e capitão Thiago Silva cabeceou para definir o placar, aos 37 minutos.

Os 14 pontos de vantagem para o Monaco (2º), que na sexta-feira venceu o Estrasburgo (15º) por 3 a 1, praticamente garantem o título desta temporada da Ligue 1.

Resultados e programação da 29ª rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Estrasburgo - Monaco 1 - 3

- Sábado:

Paris SG - Metz 5 - 0

Rennes - Saint-Etienne 1 - 1

Nantes - Troyes 1 - 0

Bordeaux - Angers 0 - 0

Dijon - Amiens 1 - 1

Lille - Montpellier 1 - 1

- Domingo:

Guingamp - Nice 2 - 5

Lyon - Caen 1 - 0

Toulouse - Olympique de Marselha 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 77 29 25 2 2 91 19 72

2. Monaco 63 29 19 6 4 72 31 41

3. Olympique de Marselha 59 29 17 8 4 59 34 25

4. Lyon 54 29 15 9 5 59 34 25

5. Nantes 43 29 12 7 10 29 29 0

6. Rennes 42 29 12 6 11 37 36 1

7. Nice 42 29 12 6 11 39 41 -2

8. Montpellier 41 29 9 14 6 26 23 3

9. Bordeaux 37 29 10 7 12 33 37 -4

10. Dijon 37 29 10 7 12 41 55 -14

11. Saint-Etienne 36 29 9 9 11 31 44 -13

12. Caen 35 29 10 5 14 22 33 -11

13. Guingamp 35 29 9 8 12 30 43 -13

14. Angers 32 29 7 11 11 32 40 -8

15. Estrasburgo 31 29 8 7 14 33 52 -19

16. Amiens 30 29 8 6 15 24 33 -9

17. Toulouse 29 29 7 8 14 27 39 -12

18. Troyes 28 29 8 4 17 24 39 -15

19. Lille 28 29 7 7 15 28 46 -18

20. Metz 20 29 5 5 19 26 55 -29